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УПЛ: Днепр-1 разгромил Ворсклу, Мариуполь одолел Львов

УПЛ: Днепр-1 разгромил Ворсклу, Мариуполь одолел Львов
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УПЛ
"Днепр-1" уверенно одолел полтавскую "Ворсклу", а "Львов" уступил "Мариуполю".

Футболисты "Днепра-1" нанесли поражение полтавской "Ворскле" в заключительном, 32-м туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Матч на "Днепр-Арене" завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Авторами голов стали Владислав Супряга, который отличился на 25-й та 40-й минутах встречи, и Алексей Хобленко (51).

"Днепр-1" занял седьмое место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы УЕФА. 

Результаты тура:

"Львов" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Максим Чех (32), Вячеслав Чурко (58, с пенальти).

Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча

В другом матче УПЛ футболисты "Львова" уступили "Мариуполю" .

Матч на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали Максим Чех (32-я минута) и Вячеслав Чурко (58, с пенальти).

"Мариуполь" занял восьмое место в регулярном первенстве УПЛ и проведет матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы. 

Заключительные поединки регулярного чемпионата страны стартуют сегодня в 19.30. "Колос" будет принимает киевское "Динамо", луганская "Заря" - черниговскую "Десну", а "Александрия" сыграет с чемпионом Украины донецким "Шахтером".

Матч "Олимпик" (Донецк) - "Карпаты" (Львов) не состоялся. Украинская ассоциация футбола (УАФ) исключила львовский клуб из УПЛ.

Турнирное положение клубов УПЛ:

первая шестерка - "Шахтер" - 81 очко (после 31-й игры), "Динамо" - 59 (31), "Заря" - 57 (31), "Десна" - 55 (31), "Александрия" - 48 (31), "Колос" - 29 (31)

вторая шестерка - "Днепр-1" - 43 (30), "Мариуполь" - 39 (30), "Олимпик" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (30), "Львов" - 24 (32), "Карпаты" - 15 (24).

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Все по теме:

ФК Ворскла, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Львов, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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