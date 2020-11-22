Холанд, забив 4 гола Герте, установил бомбардирский рекорд Бундеслиги (видео)

В субботу, 21 ноября, Герта в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Боруссию Д. Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадион", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Четыре гола в этой игре записал на свой счет норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который также в день матча выиграл премию Golden Boy. 20-летний нападающий забил свой 23-й гол в 22-х поединках Бундеслиги, побив достижение Уве Зееелера (20 голов в 22-х матчах).

Эта победа позволила дортмундцам (18 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и вплотную приблизиться к лидирующей Баварии (19 очков). Герта с 7-ю баллами занимает лишь 13-ю позицию. В следующем туре Боруссия Д примет Кельн (28.11.2020), а столичный коллектив отправится в гости к Байеру (29.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария потеряла очки с Вердером. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.