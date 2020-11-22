Скачать
Воскресенье, 22.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Коноплянка может вернуться в испанскую Примеру
Коноплянка может вернуться в испанскую Примеру
Блестящий дубль Роналду за четыре минуты помог Ювентусу обыграть Кальяри (видео)
Блестящий дубль Роналду за четыре минуты помог Ювентусу обыграть Кальяри (видео)
Боец UFC градом ударов нокаутировал соперника (видео)
Боец UFC градом ударов нокаутировал соперника (видео)
Украинский вратарь поплатился голом за свое пижонство (видео)
Украинский вратарь поплатился голом за свое пижонство (видео)

Холанд, забив 4 гола Герте, установил бомбардирский рекорд Бундеслиги (видео)

Холанд, забив 4 гола Герте, установил бомбардирский рекорд Бундеслиги (видео)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер bvb

В субботу, 21 ноября, Герта в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Боруссию Д. Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадион", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Четыре гола в этой игре записал на свой счет норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который также в день матча выиграл премию Golden Boy. 20-летний нападающий забил свой 23-й гол в 22-х поединках Бундеслиги, побив достижение Уве Зееелера (20 голов в 22-х матчах).

Эта победа позволила дортмундцам (18 очков) подняться на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и вплотную приблизиться к лидирующей Баварии (19 очков). Герта с 7-ю баллами занимает лишь 13-ю позицию. В следующем туре Боруссия Д примет Кельн (28.11.2020), а столичный коллектив отправится в гости к Байеру (29.11.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария потеряла очки с Вердером. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Герта.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь Барселоны начудил в матче с Атлетико (видео)
02 Моуринью переиграл Гвардиолу в АПЛ (видео)
03 Шахтер отпускает Динамо в отрыв: видеообзор матча с Александрией
04 Блестящий дубль Роналду за четыре минуты помог Ювентусу обыграть Кальяри (видео)
05 "Весной и осенью люди всегда болеют": Усик рассказал, как переболел коронавирусом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь