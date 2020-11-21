Холанд - лучший молодой футболист мира по версии Golden Boy

Нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выиграл престижный индивидуальный трофей Golden Boy. Об этом сообщает издание tuttosport, которое и выдает данную награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 лет.

Как сообщает издание, норвежец пришел из не футбольной страны и сразу же покорил Европу. После своего перехода из Зальцбурга в Боруссию Д за €20 млн 20-летний нападающий прогремел в Лиге чемпионов 19/20, забив в турнире 10 мячей в 8 играх. Всего в прошлом сезоне он записал в свой актив 44 гола во всех соревнованиях. В текущей кампании норвежец продолжает радовать болельщиков своей результативность, записав на свой счет 11 мячей в 11 играх.

Отметим, среди номинантов были также и представители чемпионата Украины: Георгий Цитаишвили из Динамо и бразилец Тете из Шахтера.

Ранее Телеграф сообщал, что гол Холанда не помог Боруссии Д обыграть Баварию в центральном матче 7-го тура Бундеслиги.