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Холанд - лучший молодой футболист мира по версии Golden Boy

Холанд - лучший молодой футболист мира по версии Golden Boy
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм /erling.haaland

Нападающий Боруссии Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выиграл престижный индивидуальный трофей Golden Boy. Об этом сообщает издание tuttosport, которое и выдает данную награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 лет.

Как сообщает издание, норвежец пришел из не футбольной страны и сразу же покорил Европу. После своего перехода из Зальцбурга в Боруссию Д за €20 млн 20-летний нападающий прогремел в Лиге чемпионов 19/20, забив в турнире 10 мячей в 8 играх. Всего в прошлом сезоне он записал в свой актив 44 гола во всех соревнованиях. В текущей кампании норвежец продолжает радовать болельщиков своей результативность, записав на свой счет 11 мячей в 11 играх.

Отметим, среди номинантов были также и представители чемпионата Украины: Георгий Цитаишвили из Динамо и бразилец Тете из Шахтера.

Ранее Телеграф сообщал, что гол Холанда не помог Боруссии Д обыграть Баварию в центральном матче 7-го тура Бундеслиги.

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Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Golden Boy, Эрлинг Холанд.

Автор:

Телеграф
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