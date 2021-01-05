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Ибрагимович похвастался суперголом (видео)

Ибрагимович похвастался суперголом (видео)
11:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм iamzlatanibrahimovic

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы бедра, похвастался забитым мячом на тренировке. Лучший бомбардир Россонери текущего сезона пока занимается индивидуально.

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У себя на страничке в twitter одиозный форвард опубликовал гол в пустые ворота. Ибрагимович решился на удар головой из неудобной позиции, предварительно проскользив на коленях. Получилось очень эффектно, правда, в игре такое повторить будет тяжело, однако именно Ибра и славится своими невероятными голами.

Видео гола Ибрагимовича на тренировке:

Сообщается, что Златан сможет принять участие в игре Серии А против Кальяри (18.01.2021).

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл за Милан в 10-и матчах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан без Ибрагимовича не сбавляет обороты и в последнем поединке одолел Беневенто.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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