Ибрагимович похвастался суперголом (видео)

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы бедра, похвастался забитым мячом на тренировке. Лучший бомбардир Россонери текущего сезона пока занимается индивидуально.

У себя на страничке в twitter одиозный форвард опубликовал гол в пустые ворота. Ибрагимович решился на удар головой из неудобной позиции, предварительно проскользив на коленях. Получилось очень эффектно, правда, в игре такое повторить будет тяжело, однако именно Ибра и славится своими невероятными голами.

Видео гола Ибрагимовича на тренировке:

Tick tock tick tock pic.twitter.com/tCDguTWeDH — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 4, 2021

Сообщается, что Златан сможет принять участие в игре Серии А против Кальяри (18.01.2021).

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл за Милан в 10-и матчах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан без Ибрагимовича не сбавляет обороты и в последнем поединке одолел Беневенто.