Милан в меньшинстве забил гол-красавец Беневенто (видео)

В воскресенье, 3 января, Беневенто в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал Милан. Встреча, проходившая на стадионе "Чиро Вигорито", завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.

За Россонери забивали Франк Кесси, реализовавший пенальти и Рафаэль Леао, забивший гол-красавец в нестандартной ситуации. Отметим, с 33-й минуты Милан играл в меньшинстве после удаления Тонали, а на 61-й минуте встречи нападающий хозяев Джанлука Капрари не реализовал пенальти.

Видеообзор матча Беневенто - Милан:

Этот успех вывел Милан (37 очков) на первое место в турнирной таблице Серии А, Беневенто (18 очков) - 10-й. В следующем туре Россонери примут Ювентус (06.01.2021), а Дельфины отправятся в гости к Кальяри (06.01.2021).

"Телеграф" напоминает, что 3 января Аталанта разгромила Сассуоло, а Интер разбил Кротоне.