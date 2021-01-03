Интер разгромил новичка Серии А благодаря хет-трику Лаутаро (видео)

В воскресенье, 3 января, Интер в стартовом матче 15-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимал новичка Серии А Кротоне. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

Поединок складывался для Нерадзурри не лучшим образом и после первого тайма подопечные Антонио Конте играли с аутсайдером лиги вничью, однако во втором тайме оборона предпоследней команды Серии А дрогнула и миланцы забили четыре безответных гола. За Интер хет-триком отметился Лаутаро Мартинес, по одному голу записали на свой счет Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими, а еще один мяч на счету защитника Кротоне Луки Марроне, забившего в свои ворота. За гостей забивали Никколо Дзанеллато и Владимир Големич.

Видео гола Дзанеллато:

Видео гола Мартинеса:

Видео автогола Марроне:

Видео гола Големича:

Видео гола второго гола Мартинеса:

Видео гола Лукаку:

Видео третьего гола Мартинеса:

Видео гола Хакими:

Эта победа вывела Интер (36 очков) на первое место в турнирной таблице Серии А, Кротоне (9 очков) - 19-й. В следующем туре Нерадзурри отправятся в гости к Сампдории (06.01.21), а Пифагорейцы примут Рому (06.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Интер победил Верону, а Ханданович пропустил курьезный гол.