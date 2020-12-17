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Вратарская победа: Интер бьет Наполи в Серии А (видео)

Вратарская победа: Интер бьет Наполи в Серии А (видео)
Обновлено 01:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер inter

В среду, 16 декабря, Интер в рамках центрального матча 12-го тура чемпионата Италии принимал Наполи. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит на 73-й минуте усилиями бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол вратаря гостей Оспины на Дармиане. Положение Наполи усугубилось после споров с арбитром, что привело к удалению Лоренцо Инсинье. Несмотря на игру в меньшинстве, неаполитанский коллектив давил и создал несколько убойных моментов, однако в воротах Нерадзурри надежно действовал голкипер Самир Ханданович.

Эта победа вывела Интер (27 очков) на вторую позицию в турнирной таблице Серии А, Наполи (23 очка) - четвертый. В следующем туре подопечные Антонио Конте проведут домашний поединок со Специей (20.12.2020), а коллектив Дженнаро Гаттузо сыграет в гостях с Лацио (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта Руслана Малиновского в 12-м туре чемпионата Италии отобрала очки у Ювентуса.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Наполи, Футбол, ФК Серия А.

Автор:

Телеграф
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