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Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)

Волейбол от вратаря - в обзоре матча Верона - Интер (видео)
Обновлено 00:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер inter?lang

В среду, 23 декабря, Верона в рамках матча 14-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала Интер. Встреча, проходившая на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась минимальной победой миланской команды со счетом 1:2.

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Гости открыли счет после блестящего удара с лету от Лаутаро Мартинеса во втором тайме. Почти сразу же хозяева отыгрались и сделали это весьма комично: после навеса с правого фланга вратарь Интера Ханданович по-волейбольному отбил простой мяч, после чего Иван Илич сравнял счет. А победный гол Нерадзурри забили усилиями Милана Шкриньяра, который головой замкнул высокую подачу Брозовича.

Эта победа вывела Интер (33 очка) на второе место в турнирной таблице первенства Италии. Верона (20 очков) опустилась на 9-ю строчку. В следующем туре "Нерадзурри" примут Кротоне (03.01.21), а "Греки" сыграют в гостях со Специей (03.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан добыл победу на последних секундах в центральном матче 14-го тура Серии А.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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