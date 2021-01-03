Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А (видео)

В воскресенье, 3 января, Аталанта принимала Сассуоло в рамках матча 15-го тура Серии А сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Хозяева провели очень убедительный матч забив в ворота соперника 5 голов. За бергамесков голами отметились Маттео Пессина, Робин Госенс, Луис Мурьель, и дублем выстрелил Дуван Сапата. У гостей гол престижа на счету Влада Кирикеша. Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский появился на поле на 63-й минуте, заменив Иличича.

Видео гола Сапаты:

Видео гола Пессины:

Видео второго гола Сапаты:

Видео гола Госенса:

Видео гола Мурьеля:

Видео гола Кирикеша:

Эта победа вывела Аталанту (25 очков) на пятое место в турнирной таблице итальянского первенства, Сассуоло (26 очков) - пятый. В следующем туре Богиня примет Парму (06.01.2021), а Черно-зеленые дома сыграют с Дженоа (06.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стартовом матче 15-го тура Серии А Интер уничтожил Кротоне.