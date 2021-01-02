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Украинец вошел в список лучших футболистов мира

Украинец вошел в список лучших футболистов мира
14:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Британский портал Sky Sports опубликовал свою версию лучших футболистов мира. В топ-200 игроков попал один украинец. Об этом сообщает сайт издания.

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По версии Sky Sports, лучшим футболистом мира в 2020 году стал аргентинец Лионель Месси, следом за ним расположился поляк Роберт Левандовски и португалец Криштиану Роналду. Портал учитывал статистику выступлений игроков в топ-5 лигах мира (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Закономерно, что лучшим украинским футболистом в данном рейтинге стал единственный представитель Украины в Серии А Руслан Малиновский. Полузащитник Аталанты занял 111-е место.

Среди игроков Шахтера наивысшая позиция досталась Алану Патрику - 1189. У Динамо лучшим в рейтинге стал Виктор Цыганков - 2289.

Топ-10 футболистов мира по версии Sky Sports:

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал Роберт Левандовски.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, ФК Аталанта, Футбол, УПЛ, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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