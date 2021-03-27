Одноклубник Малиновского забил России шикарный гол с лету (видео)

В субботу, 27 марта, сборная России в рамках второго тура квалификационного турнира на ЧМ-2022 принимала команду Словении. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе "Фишт", завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1. Одноклубник украинца Руслана Малиновского в "Аталанте" Йосип Иличич отметился в игре шикарным взятием ворот.

Победу команде РФ принесли два точных выстрела Артема Дзюбы в первом тайме. На все это гости ответили шикарным голом Йосипа Иличича. Партнер по команде Малиновского красивым ударом с лету поразил ворота Шунина.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Иличича:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила сборной РФ единолично возглавить турнирную таблицу в группе Н, Словения - вторая. С расписанием остальных матчей игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что в воскресенье, 28 марта, свой матч второго тура отбора на ЧМ-2022 сыграет и команда Украины. "Желто-синим" будет противостоять финны. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.