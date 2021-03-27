Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта

В субботу, 27 марта, в европейской квалификации на ЧМ-2022 будут сыграны 10 матчей, в частности, в центральной встрече игрового дня Сербия примет Португалию. С расписанием поединков можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:
Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать в режиме-live не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 и 25 марта. Кроме того, у нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.
Напомним, сборная Украины свой матч второго тура квалификации на ЧМ-2022 проведет в воскресенье, 28 марта. "Телеграф" рассказывал, где и когда посмотреть игру с Финляндией, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.