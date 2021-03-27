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Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

В субботу, 27 марта, в европейской квалификации на ЧМ-2022 будут сыграны 10 матчей, в частности, в центральной встрече игрового дня Сербия примет Португалию. С расписанием поединков можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:

  • 16:00 Россия - Словения - Футбол 3
  • 16:00 Черногория - Гибралтар - Футбол 2
  • 19:00 Беларусь - Эстония
  • 19:00 Нидерланды - Латвия - Футбол 2
  • 19:00 Норвегия - Турция - Футбол 3
  • 19:00 Хорватия - Кипр - Футбол 1
  • 21:45 Ирландия - Люксембург
  • 21:45 Сербия - Португалия - Футбол 2
  • 21:45 Словакия - Мальта
  • 21:45 Чехия - Бельгия - Футбол 1

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать в режиме-live не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 и 25 марта. Кроме того, у нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.

Напомним, сборная Украины свой матч второго тура квалификации на ЧМ-2022 проведет в воскресенье, 28 марта. "Телеграф" рассказывал, где и когда посмотреть игру с Финляндией, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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