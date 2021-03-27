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Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)

Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcvr57

В матче 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Прикарпатье" принимал "Верес" (0:1). Встреча завершилась минимальной победой ровенской команды, а победный гол был забит прямым ударом со штрафного.

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На 55-й минуте поединка форвард "Вереса" Михаил Сергийчук решился на прямой удар со штрафного из неочевидной позиции (точка больше подходит для навеса, нежели прямого выстрела, - прим. ред.), однако Сергийчук пробил сильно и точно, и вратарь хозяев не справился.

Видео гола Сергийчука:

Отметим, ударами с подобных позиций славился украинский футболист Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет национальную команду. "Шева" забивал такие голы и на уровне сборных, например, сборной РФ:

Видеообзор матча "Прикарпатье" - "Верес":

Отметим, "Верес" (36 очков, второе место) является одним из лидеров Первой лиги, "Прикарпатье" с 13 очками борется за выживание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом же туре в Первой лиге был забит феноменальный гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,667

Все по теме:

Футбол, Первая лига, Гол, ФК Верес, ФК Прикарпатье.
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