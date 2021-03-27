Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)

В матче 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Прикарпатье" принимал "Верес" (0:1). Встреча завершилась минимальной победой ровенской команды, а победный гол был забит прямым ударом со штрафного.

На 55-й минуте поединка форвард "Вереса" Михаил Сергийчук решился на прямой удар со штрафного из неочевидной позиции (точка больше подходит для навеса, нежели прямого выстрела, - прим. ред.), однако Сергийчук пробил сильно и точно, и вратарь хозяев не справился.

Видео гола Сергийчука:

Отметим, ударами с подобных позиций славился украинский футболист Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет национальную команду. "Шева" забивал такие голы и на уровне сборных, например, сборной РФ:

Видеообзор матча "Прикарпатье" - "Верес":

Отметим, "Верес" (36 очков, второе место) является одним из лидеров Первой лиги, "Прикарпатье" с 13 очками борется за выживание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом же туре в Первой лиге был забит феноменальный гол.