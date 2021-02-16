"Пушка из Первой лиги": назван лучший гол 2020 года в Украине (видео)

В понедельник, 15 февраля, в онлайн-формате состоялась ежегодная церемония "Футбольные звезды Украины", на которой был объявлен лучший гол в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Автором лучшего взятия ворот по итогам 2020 года стал левый полузащитник "Вереса", который выступает в Первой Лиге, Геннадий Пасич. В матче против "Горняк-Спорта" (25.11.2020) хавбеку удался шикарный удар с лету из непростой позиции, которая больше годится для навеса, чем удара. В ходе голосования голевой выстрел Пасича опередил попадание Виктора Цыганкова в матче против Испании и гол Дмитрия Хомченовского в ворота "Десны".

Видео гола Пасича:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Верес» Рівне (@fcvr57)

"Телеграф" напоминает, что за "Верес" выступает автор ютуб-канала "Трендець" Дмитрий Поворознюк. В 2020 году блогер получил "минуту славы", выйдя на замену в матче Первой лиги. Поворознюк также рассказал "Телеграф" о съемках своего реалити-шоу "Футболист".