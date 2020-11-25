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Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта

Дмитрий Поворознюк сыграл первый матч за "Верес": видео дебюта
16:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

В среду, 25 ноября, в одном из центральных матчей 15-го тура украинской Первой лиги Верес принимал Горняк-Спорт. Встреча между третьей и четвертой командой первенства завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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Все вопросы о победителе матча были закрыты уже к 49-й минуте. Голами отметились Геннадий Пасич и дублем выстрелил Роберт Гегедош. Верес продолжал "возить" соперников и на 80-й минуте встречи главный тренер ровенского коллектива Юрий Вирт выпустил на поле свою главную звезду - 33-летнего блогера Дмитрия Поворознюка, который в это межсезонье воплотил свою мечту в жизнь и стал профессиональным футболистом. За отведенное время на поле автор ютуб-канала "Трендець" запомнился одним неточным ударом и нарушением правил.

Дебют Поворознюка:

В клубе поздравили футболиста с удачным дебютом и исполнением мечты.

 
 
 
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Публикация от НК Верес Рівне⚽️ (@veres.club)

"Телеграф" напоминает, что в середине октября Дмитрий Поворознюк был помпезно представлен в качестве игрока Вереса. Игрок получает в клубе минимальную зарплату, а весь доход отправляет на благотворительность.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Горняк-Спорт, ФК Верес, Дмитрий Поворознюк.

Автор:

Телеграф
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