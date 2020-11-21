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Украинский футболист забил супергол со штрафного в стиле Роналду (видео)

Украинский футболист забил супергол со штрафного в стиле Роналду (видео)
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В пятницу, 20 ноября, Верес минимально победил Авангард в рамках матча 14-го тура Первой лиги Украины 2020/21. Встреча завершилась минимальным успехом ровенской команды со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, полузащитник Авангарда Алексей Лобов надолго запомнит эту игру, ведь футболисту удался просто невероятный удар со штрафного. Лобов пробил мощно в стиле Криштиану Роналду, а вратарь гостей даже не реагировал и лишь наблюдал за полетом "снаряда".

Видео гола Алексея Лобова:

Эта победа позволила Вересу (25 очков) подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, Авангард (8 очков) - предпоследний. 

Ранее Телеграф рассказывал о курьезном голе, который забили в параллельном матче Агробизнес - Нива. Футболист рискнул, пробив с центра поля и не прогадал.

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, Гол.

Автор:

Телеграф
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