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Автор YouTube-канала "Трендець" стал игроком украинского клуба: где будет играть Дмитрий Поворознюк и кто он такой

Автор YouTube-канала "Трендець" стал игроком украинского клуба: где будет играть Дмитрий Поворознюк и кто он такой
13:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм trendets.ua
Глава проекта Трендець 33-летний блогер Дмитрий Поворознюк подписал контракт с командой из Первой лиги.

"Это случилось! Дмитрия Поворознюка представили в качестве игрока ровенского Вереса. Ведущий ютуб-канала "Трендець" (более 270 тысяч подписок, - прим. ред.) будет выступать в команде под 44-м номером. Мечты сбываются", - сообщается на страничке instagram trendets.

Презентация игрока прошла на самом высоком уровне: 

Кроме того, блогер-футболист сделал татуировку в честь родного города:

 

Поворознюк назвал три причины своего перехода в профессиональный футбол. Во первых, он хочет, чтобы футбольная команда прославляла его родной город Ровно. Во вторых, он окунется в мир профессионального футбола и сможет показывать атмосферу в коллективе изнутри. И в третьих - это спортивный вызов для Дмитрия, ведь далеко не факт, что он сыграет хотя бы один матч на официальном уровне за команду.

Игрок будет получать в команде минимальную зарплату, а все полученные деньги он отправит на благотворительность.

Дмитрий Поворознюк является воспитанником ровенского ДЮСШ "Верес". Кроме того, он он выступал на аматорском уровне за несколько местных  команд. Наибольшую известность Дмитрий получил не на поле, а за его пределами. Поворознюк был руководителем проекта Football Hub на "1+1 медиа" до 2018 года. Затем он возглавил проект "Трендец", на который в instagram подписано уже больше 79 тыс. человек.

Ранее Телеграф сообщал о романтическом поступке игрока Первой Лиги.

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Все по теме:

Первая лига, ФК Верес, Дмитрий Поворознюк.

Автор:

Телеграф
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