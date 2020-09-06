Украинский футболист сделал предложение девушке перед матчем (Фото, Видео)

Хавбек Металлиста-1925 Антон Савин отметился романтическим поступком перед началом матча с Нивой.

Вчера, 5 сентября, в Украине стартовали матчи нового сезона Первой лиги, в частности дебютную игру сезона 2020/21 провели харьковский Металлист-1925 и тернопольская Нива.

В преддверии поединка полузащитник харьковской команды Антон Савин сделал предложение своей девушке Лилие. Игрок неожиданно снял игровую футболку, под которой была заранее подготовленная еще одна с надписью: "Ли, ты выйдешь за меня замуж?". Девушка оценила предложение и сказала "Да".

На официальной страничке Металлиста-1925 появились фото и видео новоиспеченных жениха и невесты.

Отметим, поединок завершился ничьей 1:1.

Ранее украинский футболист Александр Зинченко сыграл свадьбу.