"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте

Дмитрий Поворознюк - лидер мнений футбольного YouTube-пространства в Украине, который оказал большое влияние на развитие медиа в нашей стране. Ведущий YouTube-канала «Трендец» неоднократно заявлял, что его цель - популяризировать украинский футбол. Пиком его карьеры, на данный момент, является сериал «Футболист», где Дмитрий превратился из обычного блогера в профессионального футболиста.

В эксклюзивном интервью сайту «Телеграф» Дмитрий рассказал об идее создания шоу, тонкостях первого сезона, главной «фишке» продолжения «Футболиста» и тяжелых разговорах с женой. Также удалось выяснить детали конфликта с «Шахтером» и феномен каналов Алиева и Милевского.

«Ровно - родной город»: Поворознюк - о главных героях «Футболиста»

- Ранее город Ровно ассоциировался с выдающимися украинскими спортсменами: Наталья Прищепа, Михаил Романчук, а ныне - ассоциация с футбольным клубом «Верес» и проектом «Футболист».

- Круто, что все ассоциации связаны со спортом, а не с янтарем или коррупцией. Это еще один из факторов, который показывает, что спорт всегда всем интересен и этим все гордятся. Идея (снять «Футболист» - прим.) родилась в Одессе, когда я сыграл товарищеский матч с «Черноморцем». Тогда я понял, что «прикольно» показать свои чувства. Мы тогда снимали «по-фану» - хотели продемонстрировать, что, типа, я не могу, мне сложно. Но, в процессе я понял, что это круто было бы показать и прокачать себя до какого-то уровня. К любой идее ты должен "дойти", они не рождаются в один момент. Не может быть такого: я сяду с бокалом вина, и «бах», мне пришла гениальная идея - такого не бывает. То есть, ты работаешь в какой-то сфере, и со временем идеи рождаются. Ты должен себя готовить и идти к этому.

- Идея стать футболистом родилась давно, и ты начал набирать форму, тренируясь с известными украинскими наставниками: Николаем Павловым и Романом Григорчуком. Тебе реально помогли тренировки или это медиа ход, чтобы напомнить зрителям об этих наставниках?

- Очень трудно себя «прокачать» за счет индивидуальных тренировок, разумеется, надо играть и тренироваться с командой. Это в чем-то помогало: появлялось понимание, что такое выносливость, как нужно поставить ногу, и так далее. Однако, в процессе тренировок с командой ты это забываешь, ты не можешь вспомнить интуитивно. Конечно, какую-то теорию они помогли, хотя, большинство я и так понимал, потому что в детстве играл в чемпионате Украины (в своей возрастной группе). Самое важное, когда приходишь в команду, когда с ними тренируешься - это уже другая история. Сначала я тренировался в составе районной команды, играл за некоторые команды, а затем уже перешел в «Верес».

- Почему выбрал именно «Верес», от каких клубов еще были предложения?

- Прежде всего, Ровно - родной город, где я родился и вырос. Даже елси бы команда была во Второй лиге Украины, все равно, это был бы «Верес». Предложения? Названия клубов не могу сказать, потому что это будет нечестно по отношению к тем клубам. Однако, это было несколько клубов Западной Украины, и немного меньше - с Востока и Центра.

- Чисто теоретически, ты мог играть в одной команде с Артемом Милевским...

- Теоретически, наверное, мог, но, я не рассматривал клубы УПЛ. У них есть официальный транслятор, и ты не имеешь права снимать происходящее на поле. С точки зрения контента и съемок УПЛ не подходила. Была бы или Первая, или Вторая лига. Теоретически, если бы меня пригласили в условное "Динамо", "Рух", "Ингулец", то я бы вряд-ли пошел туда. Потому что отпадала важная часть эмоций - это сам матч, раздевалки, и все, что происходит вокруг игры.

- Все мы знаем, что воспитанники «Вереса» крайне редко играют за первую команду. С выходом первой серии «Футболиста» «пошли» комментарии из серии: «Ну конечно, нужно быть блогером, чтобы играть - лучше дайте шанс молодым ребятам», как ты относишься к такой критике?

- Это абсолютно нормальная и понятная позиция. Ты не можешь понравиться всем. Многие думали, что меня будут «протягивать», что я в каждом матче должен выходить на поле, понятно, что таких договоренностей не было и не могло быть. На первом месте команда и результат, а уже потом возможность с ней что-то снимать, поэтому я сыграл всего 10 минут, и тех могло бы не быть. Для меня важнее всего было «зарядить» команду положительными эмоциями. В среднем состав команды формируют 25 футболистов, и понятно, что некоторые не играют. Если взять «Верес», то у нас есть футболисты, которые не провели на поле ни минуты. Есть люди, которые не играют, потому что их тренер «не видит» (в составе - прим.), а не потому, что здесь есть Поворознюк.

- Вышел бы на поле за команду Первой лиги, если бы не был блогером?

- Думаю - нет, в данный момент я не был готов. Я думаю, что заслужил свое появление на поле в тренировочном процессе и своем желании. Одна история, насколько ты готов помочь команде на футбольном поле уже сейчас, и совсем другое - насколько ты отдаешься на тренировках. Я считаю, что на тренировках «умирал»: бился, боролся, бегал, не останавливался. Часто, даже талантливый футболист мог ходить на тренировке и не выкладываться. Футбол не обманешь, все всё видят.

- Опиши тремя словами Юрия Вирта как тренера.

- Харизма. Дистанция. То есть, он на дистанции с футболистами. Интуиция. Он чувствует, каких футболистов пригласить, кого поставить. Этот тренер дает результат, и при нем прогрессирует много игроков.

«Проект стал очень успешным»: коммерческая сторона "Футболиста"

- Со скольких людей состоял ваш штат во время съемок первого сезона «Футболиста»?

- Нас три человека: я, монтажер и оператор. Мы делаем весь продакшн. Я считаю, что это очень важный момент в бизнес-стратегии, то есть, мы делали проект, который был также коммерчески успешным. Набирать огромный штаб, так как это делают в Англии, когда снимают сериалы о «Тоттенхэме», «Манчестер Сити», «Сандерленде» или «Лидсе», где работает 50-100 человек, где бюджеты составляют миллионы фунтов - нет смысла.

- Где живешь во время съемок, сколько времени уходит на монтаж одной серии?

- Первый сезон я жил у родителей своей жены. Жили там, потому что ей было комфортнее с двумя детьми находиться у своих родителей «Жили» - понятие очень относительное, потому что я приезжал только ночевать. Во втором сезоне я буду жить на базе с футболистами, а моя жена осталась в Буче под Киевом. Сознательно не хотел жить у родителей для того, чтобы максимально погрузиться в команду. Сериал футболист снимается без остановок каждый день. Монтируем также каждый день. Стараемся делать, чтобы выпуск выходил раз в неделю, продолжительностью 35-50 минут. Это очень сложная работа потому, что тебе надо сделать насыщенный выпуск, параллельно тренироваться, договариваться о локациях для съемок и прочее. Работа начинается с самого утра и заканчивается поздно ночью.

Деньги

- Одна серия «Футболиста» нам обошлась, примерно, в тысячу долларов. То есть, цена нашего проекта - 5-7 тысяч долларов. Даже с этими ресурсами, мне кажется, мы сняли тот проект, который вызвал определенный интерес в Украине. Мне лично не стыдно, я горжусь им.

- Покрывает ли «рекламная часть» эти расходы, вы смогли выйти в «плюс»?

- Конечно, этот проект стал очень успешным. YouTube-канал «Трендец», с коммерческой точки зрения, прибыльный проект. Сериал «Футболист» поднял канал вообще на другой уровень. Впервые в нашей истории мы получили столько рекламных запросов, что не все можем интегрировать в выпуск. Иногда приходится отказываться от рекламы - это говорит о том, что проект очень интересен с финансовой точки зрения.

- Как этот проект повлиял на медиа-пространство в Украине и футбольные клубы?

- Это проект, который повлиял на много украинских клубов. Поняли для чего в команде люди, которые могли бы создавать видео-контент. Это все очень просто объясняется. Команда всегда видит себя с одной стороны, а когда они смотрят на себя на видео, то это совсем по другому. Этот проект позволил футболистам «Вереса» взглянуть на себя под другим углом, увидеть, что они команда, они сильные и могут быть лидерами. Это команда, которая только вышла из Второй лиги, и многие ее не видели среди претендентов на выход в УПЛ. Сегодня команда на втором месте в таблице, и это потому, что они увидели себя со стороны и поняли, что они могут многого достичь.

Я вообще советовал бы каждой команде, которая хочет достигать важных целей, чтобы у них был человек, который бы снимал видео и показывал футболистов со стороны. Есть много примеров, когда известные наставники (Гвардиола, Симеоне) показывали фильм о своей команде, чтобы «зарядить» футболистов перед важными матчами.

- Чем отличается «Футболист» от аналогов об английских клубах.

- Они делают итоги сезона, когда ты знаешь, чем все закончилось, а мы делаем реалити-шоу фактически. Мы не знаем, чем закончится история с «Вересом». Один мой друг называет это «горячие пирожки». Второе отличие - то, что сам блогер становится футболистом, чтобы показать все максимально изнутри. Ни один английский аналог проекта этого не сделал.

«Жена пошла на жертвы ради меня»: Поворознюк - о тонкостях подготовки второго сезона «Футболиста»

- Недавно ты анонсировал выход второго сезона сериала «Футболист», изменится то специфика проекта?

- Мы хотим, чтобы это было иначе. Сам фундамент остается таким же: матчи, подготовка команды, истории футболистов и жизни команды. Однако, добавится очень важный момент, который будет отличаться от первого сезона. Мы хотим, чтобы «Верес» стал «маяком» областного центра, о котором мало кто знает. Моя цель - сделать какие-то социальные проекты. Хочется помочь городу стать более интересным, и для жителей, которые здесь живут, и чтобы о нем узнали во всей Украине.

- После завершения первого сезона «Футболиста» президент «Вереса» - Иван Надеин, отвечая на вопрос о продолжении сериала сказал, что у тебя контракт с клубом до конца чемпионата ...

- Юридически мой контракт подписан до конца сезона. Я не мог подписать договор на меньший срок, но мы договорились сразу, что сможем разорвать его по соглашению сторон. После завершения первой части сезона, я думал, что это точка. Вообще, я ехал в «Верес» снимать где-то на месяц, потом остался на два. Второго сезона вообще в планах не было. Но, понимание того, что где-то осталась недосказанность: выйдем в УПЛ - или нет, достроят ли стадион. Я понял, что хочу это делать, однако, попросил время на размышление. Нужно было посоветоваться с женой, ведь мы где-то на 5 месяцев жили бы в разных городах.

- Как удалось уговорить жену отпустить тебя на такой большой срок?

- Месяц мы говорили с женой: можем, не можем. Она говорила: Дим, не нужно это делать, мы потеряем много времени вместе. Но, чем больше мы говорили, тем больше моя жена понимала, что для меня это важно. Она не хотела, чтобы для меня это была такая большая жертва и пошла мне навстречу. Сразу решения не было, типа: будет второй сезон, просто дадим интригу ... Нет. Были очень частые диалоги. Выйти с родной командой в УПЛ, сделать что-то для города, снять что-то масштабное - можем только сейчас. Диалог был такой: «Без твоего согласования я никуда не поеду, ты должна меня поддержать!». В какой-то момент она поняла и пошла на «жертвы» ради меня, и сказала: «Я вижу, насколько для тебя это важно!»

«Я не думаю, что этим проектом я буду заниматься много лет» О жизни канала «Трендец» и конфликт с «Шахтером».

- Во время съемок «Футболиста» ты все время с командой, не было мыслей пригласить еще одного ведущего, чтобы параллельно выпускать и другой контент?

- Да, это единственный проект, которым я занимаюсь. Потому что он занимает много времени, и даже сейчас мы работаем без выходных. Взять ведущего? Мы думали. Опять же, было бы выгоднее с точки зрения финансов, но самая главная проблема - проект ассоциируется только со мной, и ввести второго ведущего будет проблематично. Но, я думаю, что сейчас все идет к тому, что мы будем искать такого человека. Я не думаю, что этим проектом я буду заниматься много лет. Однако, хочется масштабироваться. В украинском футболе мы достигли высоких целей, а со временем хочу попробовать какой-то англоязычный канал на большую аудиторию.

- Ты признавался, что довольно долго не удавалось договориться с Николаем Шапаренко по поводу выпуска на канале «Трендец», и здесь - «Бинго ...». Доволен ли ты результатом и просмотрам этого видео?

- Долго договаривались с Шапаренко из-за запрета Хацкевича, или кого-то из тренерского штаба "Динамо", которые не позволяли Николаю давать интервью, чтобы это не отвлекало его. Выпуск «зашел», там было довольно много эмоциональных моментов. Я считаю, что в каждом видео должны быть свои эмоциональные «хуки», которые запомнятся человеку. Там были его первый тренер в УПЛ - Николай Павлов, футбол с детьми, «динамовские дела», и прочее. Мне кажется, что получилось довольно круто.

- Выпуск с Тарасом Степаненко. Ты как-то сказал, что «Шахтер» обиделся на тебя слова о «золотой клетке» и «забраковал» своих футболистов для выпусков, вы нашли компромисс?

- Мы давно договорились со Степаненко, но клуб считал, что мы неправильно их критикуем - это их позиция. Такие конфликты бывают часто и в разных странах - полностью рабочий процесс. Не было инициативы встретиться с представителями «Шахтера» обсудить (объяснить), что никакой заангажированности нет. Затем, так совпало, что встретились, пообщались и решили все вопросы. Мы - издание, в котором нет цензуры. Это не значит, что мы договорились не критиковать «Шахтер», будем делать так, как они хотят - абсолютно нет. У нас есть своя позиция. Я говорил: "Если вы найдете людей, которые нам заплатили за то, чтобы мы выпустили джинсу против «Шахтера», то я готов заплатить вам вдвое больше".

О специфике канала «Трендец».

- Мы - о позитиве, мы - развлекательный контент. Когда человек включает ролик, то ему должно быть приятно и радостно.

- Назови ТОП-3 выпуска, которые ты бы посмотрел на YouTube-канале «Трендец».

- Отдельно вынесу проект «Футболист» - это пик контента; Автограф у Криштиану Роналду. И третьим - первый выпуск, чтобы сравнить. Бонусом взглянул бы выпуск о Марине Попаденко - девушке, которую мало кто знает, но контент получился интересным.

«Стараюсь быть на заднем плане»: Поворознюк о YouTube-каналах Алиева и Милевского

- Тебя часто приглашают в «тусовки» «Мили» и «Кента», хотя это действительно не твой формат ...

- Когда впервые договаривались с Милевским о выпуске, то я написал ему в Instagram, он мне не ответил. Я поехал записывать выпуск в Брест о местном "Динамо", но Миля меня "проморозил". Надо понимать, что у него есть агент, который занимается всеми имиджевыми вещами. Я связался с Панковым (футбольный агент Александр Панков - Авт.) И он нам все классно организовал, мы записали выпуск. Однако, условием Панкова было: "Мы найдем для тебя время, но ты должен сняться в выпуске на канале Мили". Я не очень некомфортно себя чувствую в таких форматах, где могут много говорить о сексе, алкоголе, употреблять матерные слова. Я придерживаюсь другого образа жизни. Я стараюсь меньше говорить, быть где-то на заднем плане, потому что я другого формата человек, и мне сложно. Отказать? Тоже не правильно. Однако, круто, что футболисты открыли свои YouTube-каналы. Развиваются, рассказывают, становятся открытыми.