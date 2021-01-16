Милевский дебютировал за Минай против своей бывшей команды

Новоиспеченный форвард Миная Артем Милевский, которого недавно посвятили в команду, дебютировал за закарпатский коллектив.

В рамках подготовительного сбора украинская команда отправилась в Венгрию, где сыграла против местной Кишварды. Примечательно, что Милевский в сезоне 2018/19 выступал за эту команду, сыграв в общей сложности 10 игр за венгров. К сожалению для 36-летнего Артема, дебют не удался. Голов одиозный украинский нападающий не забивал, а его команда минимально уступила со счетом 1:0. Отметим, Артем вышел в старте и провел на поле весь тайм, а по перерыву был заменен на Антона Шиндера. Единственный гол во встрече записал в свой актив Янис Карабелов.

Уже 20 января команда Василия Кобина проведет еще один контрольный поединок. на этот раз Минаю будет противостоять Дебрецен. А 26 января закарпатский коллектив начинает второй сбор, который пройдет в Турции.

Ранее "Телеграф" Милевский пожаловался на здоровье.