"Бегу, пыхчу": Милевский рассказал, что ему не хватает здоровья (видео)

Нападающий Миная Артем Милевский, отпраздновавший 12 января свое 36-летие, высказался о своей первой тренировке в закарпатской команде.

"Приехал я 10 января. Нас 11-го собирали, меня встретили, разместили в гостинице. Здесь я буду находиться 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 км, было утром медобследование - вроде все хорошо, все в порядке. Уже вчера бегали по беговым дорожкам стадиона "Авангард". Думал, что будет немного полегче, но Василий Васильевич (главный тренер Миная Кобин, - прим ред.) сразу взялся готовиться серьезно. У меня как обычно - 12 января, начало сборов, две тренировки в день. Одну тренировку мне скостили из-за дня рождения, а уже вечером будет тренировка с мячом.

Как поздравляли в команде? Плечи болят, сегодня бежал в "туннеле", пацаны немного по плечам надавали. Со всеми потихоньку. Привыкаю, знакомлюсь, потихоньку всех узнаю. Интересный коллектив, хорошие пацаны, обычные. Думаю, скоро станем еще дружнее. Что себе пожелал бы? Наверное, здоровье. Когда бежишь, уже не так легко. Бегу, пыхчу, все выполняю, но это намного сложнее, чем 18-летним ребятам, которые сейчас на просмотре. Они бегут, даже не чувствуют. Будь у меня здоровье как у 18-летнего… Но жизнь не стоит на месте, идет и дальше двигается, тем и интереснее", - рассказал Милевский в комментарии для Профутбол Digital.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько получает Артем Милевский в Минае.