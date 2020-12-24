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Стала известна зарплата Милевского в Минае

Стала известна зарплата Милевского в Минае
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм timi1010

Скандальный украинский нападающий Артем Милевский в четверг, 24 декабря, официально стал игроком закарпатского Миная, который выступает в Украинской премьер-лиге. Артем ранее признавался, что хочет закончить карьеру в Украине, однако на первое место всегда ставит заработок.

Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда

По информации ua-football, нападающий сделал свой выбор в пользу Миная из-за предложенной зарплаты. Сообщается, что 35-летний футболист будет получать в закарпатской команде около ста тысяч гривен в месяц (около €3 тысяч). Также предусмотрены премиальные.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. Минай - очень хорошая команда и я благодарю клуб за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи Миная и пообщался с Василием Кобиным (главный тренер команды, - прим. ред.). Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде", - рассказал Милевский на пресс-конференции.

Телеграф, напоминает, что контракт Артема с Минаем рассчитан на 1,5 года. Футболист будет выступать в клубе под десятым номером.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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