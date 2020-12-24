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Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда

Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда
13:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм timi1010

Скандальный украинский нападающий Артем Милевский вернулся в чемпионат Украины, подписав контракт с Минаем. Правда, лицезреть игру одиозного форварда болельщики смогут только после зимнего перерыва. В Украине "Миля" запомнился на только своими бомбардирскими умениями, но и выходками за пределами поля. 

"Телеграф" собрал скандальные моменты из жизни Милевского.

Ночная жизнь в Киеве

Не секрет, что Артем Милевский, получив большой контракт в киевском Динамо начал гулять, не редко напиваясь в ночных клубах столицы. Компанию ему составлял уже завершивший карьеру профессионального футболиста Александр Алиев. За свои похождения "Миля" получал колоссальные штрафы от президента Динамо Игоря Суркиса.

Поприветствовал Блохина в халате

В сентябре 2012 года новым главным тренером Динамо стал Олег Блохин. Артем Милевский на презентацию наставника пришел в халате...

Пьяный разбил Феррари в Турции

Во времена своих выступлений за турецкий Газиантепспор (2014 год, - прим. ред.) Артем, возвращаясь из аэропорта на своем Феррари, врезался в защитное ограждение, в хлам разбив автомобиль стоимостью $290 тысяч. В крови у футболиста обнаружили 1,31 промилле алкоголя.

Интервью после матча с БАТЭ

Динамо дома в рамках матча Лиги Европы не сумело одолеть БАТЭ и Милевский агрессивно отреагировал на комментарий игрока гостей Александра Гутора, давая послематчевое интервью.

Попался на пранкера, который предложил ему работу в московском Спартаке

После выходки с халатом Милевский со временем был сослан в дубль Динамо. Отдыхая в США игроку позвонил "представитель" Спартака - главного соперника киевлян, который  предложил Артему работу. Тот согласился, но с зарплатой в $2 млн в год.

Милевский в Сплите

Артем так и не заиграл в чемпионате Хорватии за Сплит, попавшись на вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. 

Милевский и Канделаки

Милевский летом 2019 года рассказал о своих интимных отношениях с российской телеведущей, продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки, когда та  работала в Украине и вела передачу "Самый умный".

Милевский-таксист

Артем в нетрезвом состоянии решил подвести молодую компанию.

Милевский и Кубок Украины

Артем получил штраф в $50 тысяч от Игоря Суркиса за то, что перед финалом Кубка Украины вместе с Алиевым хорошенько погуляли. "Миля" не попал в заявку на игру, которую динамовцы проиграли со счетом 0:2, а Александр появился на поле, выйдя на замену. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевский трогательно попрощался с Динаом-Брест.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, УПЛ, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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