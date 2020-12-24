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Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины

Милевский нашел новую команду в чемпионате Украины
13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: facebook minajfootballclub

Одиозный украинский нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в закарпатском Минае. Об этом сообщает пресс-служба команды в facebook.

Сообщается, что 35-летний Милевский подписал контракт с Минаем сроком на 1,5 года. В команде форвард будет выступать под десятым номером.

Напомним, в конце ноября Артем провел свой последний матч за беларуский Динамо-Брест, за который он отыграл несколько лет. Покидал Брест Милевский со слезами на глазах. После этого "Миля" направился в Украину, где хотел найти себе работу в высшем дивизионе страны. Со львовским Рухом не получилось, и вот Артем оказался в новичке УПЛ - Минае.

По итогам 13-и туров чемпионата Украины 2020/21. Минай занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ и ведет борьбу за выживание в лиге. 

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, УПЛ, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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