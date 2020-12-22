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Милевский получил отказ от украинского клуба

Милевский получил отказ от украинского клуба
15:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм timi1010

Львовский футбольный клуб Рух отказалася от идеи подписания одиозного украинского футболиста Артема Милевского. Об этом сообщил президент команды Григорий Козловский в комментарии для клубной пресс-службы.

По словам Козловского, 35-летний Милевский не подходит его команде из-за возраста, ведь Рух нацелен на молодых исполнителей.

"Артем приезжал к нам в гости и мы записали блог для Youtube. Если честно, если бы я был главным тренером и не имел такой философии развития клуба, то я бы и Селезнева, и Милевского с радостью взял бы в команду. Это для маркетинга супер, для куража. Но у нас другая философия клуба. У нас последнее решение за тренером, а играть должны молодые. Поэтому, к сожалению, нет," - рассказал Козловский.

"Телеграф" напоминает, что Артем Милевский недавно провел свой последний матч за Динамо-Брест, после чего вернулся в Украину. Ожидается, что он подпишет контракт с командой УПЛ.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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