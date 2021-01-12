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Одноклубники поздравили Милевского с днем рождения ударами по спине (видео)

Одноклубники поздравили Милевского с днем рождения ударами по спине (видео)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм timi1010

Украинский футболист Артем Милевский, который недавно вернулся в родной чемпионат, 12 января отметил 36-й день рождения. Как написал новоиспеченный форвард Миная в своем Instagram, он встретил свой праздник двумя тренировками и началом сборов в закарпатской команде.

Милевский рассказал, что сделает с Зеленским при встрече (видео)

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются", - подписал снимок Артем.

 
 
 
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Публикация от timi1010 (@timi1010)

Кроме того, Милевский прошел обряд посвящения в команде, где его также поздравили с днем рождения шлепками по спине.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько будет получать Милевский в Минае.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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