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Милевский расстался с красоткой из Минска (фото)

Милевский расстался с красоткой из Минска (фото)
15:58 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм timi1010

Скандальный украинский футболист Артем Милевский, который в декабре 2020 года перешел в закарпатский Минай, рассказал, что совсем недавно расстался со своей девушкой минчанкой Валерией.

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"Я был в отношениях два с половиной года. Это скорее всего стоп. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношением, а многие - нет. У нас были перерывы, которые пошли пользу. Эта такая тема...Все прекратилось недавно и я не люблю это обсуждать, вспоминать. У меня таких отношений ни с кем не было", - поведал Милевский в комментарии для Youtube-канала ТаТоТаке.

Артем Милевский и Валерия

Артем Милевский и Валерия

Артем Милевский и Валерия

Артем Милевский и Валерия

Бывшая девушка Милевского Валерия в костюме

Бывшая девушка Милевского Валерия в костюме

Бывшая девушка Милевского Валерия черном купальнике

Бывшая девушка Милевского Валерия черном купальнике

Бывшая девушка Милевского Валерия на лыжном курорте

Бывшая девушка Милевского Валерия на лыжном курорте

Бывшая девушка Милевского Валерия в купальнике

Бывшая девушка Милевского Валерия в купальнике

Ранее "Телеграф" рассказывал, где бы мог оказаться Милевский, если бы его не подписал Минай.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.
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