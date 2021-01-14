Милевский расстался с красоткой из Минска (фото)

Скандальный украинский футболист Артем Милевский, который в декабре 2020 года перешел в закарпатский Минай, рассказал, что совсем недавно расстался со своей девушкой минчанкой Валерией.

"Я был в отношениях два с половиной года. Это скорее всего стоп. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношением, а многие - нет. У нас были перерывы, которые пошли пользу. Эта такая тема...Все прекратилось недавно и я не люблю это обсуждать, вспоминать. У меня таких отношений ни с кем не было", - поведал Милевский в комментарии для Youtube-канала ТаТоТаке.

Артем Милевский и Валерия

Артем Милевский и Валерия

Бывшая девушка Милевского Валерия в костюме

Бывшая девушка Милевского Валерия черном купальнике

Бывшая девушка Милевского Валерия на лыжном курорте

Бывшая девушка Милевского Валерия в купальнике

Ранее "Телеграф" рассказывал, где бы мог оказаться Милевский, если бы его не подписал Минай.