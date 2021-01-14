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Милевский рассказал о вариантах продолжения карьеры (видео)

Милевский рассказал о вариантах продолжения карьеры (видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм timi1010

Одиозный украинский нападающий Артем Милевский рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры после прощания с Динамо-Брест

Милевский вернулся: самые большие скандалы с участием форварда

"Самое серьезное и реальное предложение было от Миная. Спасибо руководству. Новый старт. Поэтому, думаю, что все будет хорошо. У меня было три предложения от клубов УПЛ (Минай, Рух и Колос, по информации ТаТоТаке, - прим. ред.) и очень хорошее предложение в Беларуси (от БАТЭ) и хороший вариант в Кипре. Варианты были, но сосредоточились здесь и сейчас в Украине. Почему выбрал Минай? Кобин своими идеями и амбициями убедил меня, а также руководство, которое приняло меня очень дружелюбно, просто фантастика. Я рад, что остались такие люди, с которыми будем добиваться новых целей", - рассказал Милевский в интервью Youtube-каналу ТаТоТаке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Минае поздравили Милевского с днем рождения.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 202

Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай.
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