Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона

Украинский блогер, автор Youtube-канала "Трендець" Дмитрий Поворознюк продолжит выступать за футбольный клуб Верес, который на данный играет в Первой лиге (второй по силе дивизион в Украине, - прим. ред.). Об этом рассказал сам спортсмен у себя на страничке в Facebook.
Поворознюк, который присоединился к команде в октябре 2020 года, признался, что решение продлить рубрику "Футболист" далось ему тяжело и на это повлияло шесть факторов:
"Есть ощущение, что вместе с вами и командой мы можем сделать что-то большое и уникальное", - считает Поворознюк.
Первая серия нового сезона "Футболист" выйдет в конце января или в начале февраля. В своей "передаче" Дмитрий показывает, что происходит в футбольной команде изнутри. Съемки проходят в стиле реалити-шоу, которое полностью окунает зрителей в происходящее.
Отметим, зимние сборы Вереса начинаются 24 января вылетом в Турцию.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 33-летний Поворознюк таки дебютировал в профессиональном футболе.