Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона

Украинский блогер, автор Youtube-канала "Трендець" Дмитрий Поворознюк продолжит выступать за футбольный клуб Верес, который на данный играет в Первой лиге (второй по силе дивизион в Украине, - прим. ред.). Об этом рассказал сам спортсмен у себя на страничке в Facebook.

Поворознюк, который присоединился к команде в октябре 2020 года, признался, что решение продлить рубрику "Футболист" далось ему тяжело и на это повлияло шесть факторов:

Верес после первой части сезона идет вторым и может получить исторический шанс выйти в УПЛ.

Вместе с клубом блогер хочет ускорить множество инфраструктурных процессов в городе Ровно.

90% публики высказались за продолжение футбольного путешествия Поворознюка.

Пандемия коронавируса не дает на полную реализовать другие рубрики канала.

Первый сезон "Футболиста" показал высокие показатели просмотров.

Семья и жена, которые остались в Буче, поддержали игрока. Теперь полгода Дмитрий проведет на расстоянии от любимых.

"Есть ощущение, что вместе с вами и командой мы можем сделать что-то большое и уникальное", - считает Поворознюк.

Первая серия нового сезона "Футболист" выйдет в конце января или в начале февраля. В своей "передаче" Дмитрий показывает, что происходит в футбольной команде изнутри. Съемки проходят в стиле реалити-шоу, которое полностью окунает зрителей в происходящее.

Отметим, зимние сборы Вереса начинаются 24 января вылетом в Турцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 33-летний Поворознюк таки дебютировал в профессиональном футболе.