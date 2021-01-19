Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Жена игрока Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы
Жена игрока Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы
Как Динамо отлетело от Легии в ОАЭ (видео)
Как Динамо отлетело от Легии в ОАЭ (видео)
Арсенал разбил Ньюкасл в АПЛ (видео)
Арсенал разбил Ньюкасл в АПЛ (видео)
Заря - Войводина: онлайн видеотрансляция матча
Заря - Войводина: онлайн видеотрансляция матча

Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона

Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм povoroznyuk_dmytro

Украинский блогер, автор Youtube-канала "Трендець" Дмитрий Поворознюк продолжит выступать за футбольный клуб Верес, который на данный играет в Первой лиге (второй по силе дивизион в Украине, - прим. ред.). Об этом рассказал сам спортсмен у себя на страничке в Facebook.

Поворознюк, который присоединился к команде в октябре 2020 года, признался, что решение продлить рубрику "Футболист" далось ему тяжело и на это повлияло шесть факторов: 

  • Верес после первой части сезона идет вторым и может получить исторический шанс выйти в УПЛ.
  • Вместе с клубом блогер хочет ускорить множество инфраструктурных процессов в городе Ровно.
  • 90% публики высказались за продолжение футбольного путешествия Поворознюка.
  • Пандемия коронавируса не дает на полную реализовать другие рубрики канала.
  • Первый сезон "Футболиста" показал высокие показатели просмотров.
  • Семья и жена, которые остались в Буче, поддержали игрока. Теперь полгода Дмитрий проведет на расстоянии от любимых.

"Есть ощущение, что вместе с вами и командой мы можем сделать что-то большое и уникальное", - считает Поворознюк.

Первая серия нового сезона "Футболист" выйдет в конце января или в начале февраля. В своей "передаче" Дмитрий показывает, что происходит в футбольной команде изнутри. Съемки проходят в стиле реалити-шоу, которое полностью окунает зрителей в происходящее. 

Отметим, зимние сборы Вереса начинаются 24 января вылетом в Турцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 33-летний Поворознюк таки дебютировал в профессиональном футболе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 145

Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Верес, Дмитрий Поворознюк, Трендець.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нестареющий Ибрагимович выстрелил дублем в матче Кальяри - Милан (видео)
02 Арсенал разбил Ньюкасл в АПЛ (видео)
03 Жена игрока Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы
04 Звезда Баварии перейдет в Реал
05 Герой матча Интер - Ювентус стал отцом на следующий день после победы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь