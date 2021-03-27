В Украине футболист случайно забил гол-красавец (видео)

В пятницу, 26 марта, в матче Первой лиги (второй по силе футбольный дивизион в Украине, - прим. ред.) "Полесье" - "Кристалл" был забит невероятный гол.

На 9-й минуте встречи защитник "Полесья" Евгений Шевченко невероятным ударом с лету с угла штрафной попал прямо в верхний угол ворот. Футболист, похоже, сам не поверил такой удаче, ведь он наверняка исполнял навес.

Видео гола Шевченко (смотреть с 19:50):

В итоге матч завершилась со счетом 1:1. "Полесье" отыгралось в конце первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Сорокин.

Отметим, после этого матча "Полесье" (20 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, а "Кристалл" (5 очков) - последний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Первая лига может потерпеть кардинальных изменений.