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2 группы по 10 команд: чемпионат Украины по футболу кардинально преобразится

2 группы по 10 команд: чемпионат Украины по футболу кардинально преобразится
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф Фото: ПФЛ

В среду, 17 марта, состоялось заседание Центрального совета Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В ходе собрания обсуждался новый формат Первой и Второй лиг (второй и третий футбольный дивизион по силе в Украине соответственно, - прим. ред.) на сезон 2021/21. Об этом сообщает ua-football.

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Сообщается, что в следующем сезоне молодежное первенство среди коллективов U-21 будет отменено, а первые три команды УПЛ смогут делегировать в Первую лигу свои молодежные команды. Кроме того, в Первой лиге сыграют сразу 20 клубов, которые поделятся по географическому принципу на две группы по 10 команд. После двух кругов 10 лучших команд разыграют между собой путевку в высший дивизион, а 10 худших - проведут турнир за выживание. Во вторую лигу вылетят сразу 4 команды.

Вторая лига также потерпит изменений. Во-первых, эту лигу пополнят молодежные команды УПЛ. Во-вторых, дивизион может расширится до трех групп (но не более 16 команд в каждой).

Отмечается, что принятые решения должны быть утверждены Исполкомом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Олимпик" продолжает "войну" с судейским корпусом УАФ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ПФЛ, Первая лига, Вторая лига.
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