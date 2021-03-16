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"Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)

"Захотел мести": подробности жуткой травмы молодого украинского футболиста (видео)
12:28 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

В товарищеском матче юношеских команд "Днепр-1" - "Скорук" Томаковка жуткую травму получил игрок днепрян Александр Килык. Встреча состоялась еще в начале марта, однако видео инцидента получило огласку лишь недавно.

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Во время контрольного поединка 18-летний хавбек "Днепра-1" получил мяч в центре поля, а через несколько секунд в него жестоко ногами влетел защитник "Скорука" Алексей Пинчук. Футболист угодил в больницу, где ему поставили неутешительный диагноз: разрыв задней крестообразной связки и импрессионный перелом выступов большеберцовой и бедренной кости. Сообщается, что Килык может не вернуться на футбольное поле на профессиональном уровне. 

Видео инцидента:

 
 
 
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Публикация от Андрей Днепровский (@andreydneprovsky)

Александр Килык

Александр Килык/ Фото: ФК Днепр-1

Пинчук вместе со всей командой "Скорук" спустя 10 дней принесли публичные извинения и пожелали Килыку скорейшего выздоровления. Кроме того, они предложили оплатить реабилитацию спортсмена.

Однако на все это в "Днепре-1" последовала жесткая реакция. Днепровский клуб намерен сам оплачивать счета за лечение Александра, ведь он является воспитанником клуба. Об этом рассказал исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол. Кроме того, функционер поведал и о причинах случившегося. 

"Пытаясь разобраться в ситуации, задавал вопросы: может, Килык послал до этого Пинчука, может просто где-то жестко встретил. Но сам Пинчук говорит, что его за секунду до этого эпизода кто-то подтолкнул. И, возможно, он воспринял это как сигнал и захотел мести. И ударил даже не того игрока, кто против него якобы фолил. Как бывший футболист и как отец ребенка могу сказать, что это страшно. Такой футболист как Пинчук - угроза на футбольном поле. В какой-то момент ему опять что-то стукнет в голову и он начнет гоняться за соперниками. Он на длительный период отнял у человека профессию, здоровье - как и физическое, так и психологическое. Очень тяжелая травма для молодого парня, которая однозначно скажется на его карьере", - цитирует Русола tribuna.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юные футболисты избили соперника из-за симуляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Травма, Футбол, ФК Днепр-1.
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