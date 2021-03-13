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"Днепр-1" в меньшинстве обыграл "Ворсклу" (видео)

"Днепр-1" в меньшинстве обыграл "Ворсклу" (видео)
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

В субботу, 13 марта, "Ворскла" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины принимала "Днепр-1". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе Алексея Бутовского, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. 

Единственный гол в игре записал на свой счет Артем Довбик. Отметим, с 54-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Дугласа.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Довбика:

Удаление Дугласа:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат оставил "Ворсклу" (28 очков) на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, "Днепр-1" (19 очков) поднялся на восьмую позицию. В следующем туре полтавчане примут "Олимпик" (20.03.2021), а днепряне сыграют на выезде с "Десной" (20.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стартовом матче 18 тура "Минай" уступил "Ингульцу".

"Телеграф" напоминает, что в 17 туре "Ворскла" обыграла "Мариуполь" (0:1), а "Днепр-1" сыграл по нулям с "Александрией".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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