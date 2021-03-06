Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)

В субботу, 6 марта, "Мариуполь" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ворсклу". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе "Ворскла", завершилась победой номинальных гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в игре записал на свой счет Владислав Кулач, реализовавший пенальти. Отметим, "Мариуполь" доигрывал поединок вдевятером после удалений Алексея Быкова и Вячеслава Танковского на 34-й и 78-й минутах соответственно. Арендованный у "Динамо" хавбек "Ворсклы" Георгий Цитаишвили получил тяжелую травму в поединке. Полузащитнику диагностировали перелом пятой плюсневой кости.

Видео травмы Цитаишвили:

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Это поражение оставило "Мариуполь" (17 очков) на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Ворскла" (28 очка) - четвертая. В следующем туре приазовцы примут "Колос" (14.03.2021), а полтавчане сыграют дома с "Днепром-1" (13.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что 6 марта свой поединок 17 тура провел "Шахтер". С расписанием остальных матчей тура можно ознакомиться у нас на сайте.