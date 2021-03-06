УПЛ: где и когда смотреть матчи 17 тура чемпионата Украины

В субботу, 6 марта, в чемпионате Украины 2020/21 стартуют матчи 17-го тура. В первый игровой день будут сыграны два матча, в частности, "Шахтер" проведет донецкое дерби с "Олимпиком". "Динамо" свой поединок проведет в воскресенье, а противостоять киевлянам будет "Минай" Артема Милевского.
Расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу:
6 марта
7 марта
8 марта
Отметим, видео онлайн-трансляции домашних матчей "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" будут доступны у нас на сайте.
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал, что бразильский легионер "Шахтера" Тайсон признался в любви у Украине. Ранее "Горняки" проиграли "Заре" и теперь "Динамо" имеет гандикап над дончанами в 4 балла. Более того, подопечные Луиша Каштру с позором вылетели из Кубка Украины.