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УПЛ: где и когда смотреть матчи 17 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 17 тура чемпионата Украины
06:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter FCShakhtar

В субботу, 6 марта, в чемпионате Украины 2020/21 стартуют матчи 17-го тура. В первый игровой день будут сыграны два матча, в частности, "Шахтер" проведет донецкое дерби с "Олимпиком". "Динамо" свой поединок проведет в воскресенье, а противостоять киевлянам будет "Минай" Артема Милевского.

Расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу:

6 марта

  • 14:00 - "Мариуполь" - "Ворскла" - Футбол 2
  • 17:00 - "Олимпик" - "Шахтер" - Футбол 2

7 марта

  • 14:00 "Динамо" - "Минай" - 2+2
  • 17:00 "Заря" - "Львов" - Униан ТВ
  • 19:30 "Ингулец" - "Колос" - Футбол 1

8 марта

  • 14:00 "Днепр-1" - "Александрия" 
  • 14:00 "Рух" - "Десна" - Футбол 1

Отметим, видео онлайн-трансляции домашних матчей "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" будут доступны у нас на сайте.

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразильский легионер "Шахтера" Тайсон признался в любви у Украине. Ранее "Горняки" проиграли "Заре" и теперь "Динамо" имеет гандикап над дончанами в 4 балла. Более того, подопечные Луиша Каштру с позором вылетели из Кубка Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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