Бразилец "Шахтера" признался в любви к Украине

Бразилец "Шахтера" Тайсон похвастался индивидуальными наградами, которые заработал в Украине. При этом он признался в любви к стране, где провел вот уже 11 лет.

"11 лет в стране, которая меня приняла, которая сделала меня лучше и позволила достичь высот в моей профессии! Благодарю за вашу привязанность ко мне, можете быть уверены, я буду помнить вас всю жизнь! Спасибо большое, я люблю тебя, Украина", - написал бразилец на своей страничке в Instagram, прикрепив снимок с индивидуальными наградами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Отметим, Тайсон вошел в символическую сборную УПЛ 2020 года и был назван лучшим легионером первенства Украины по версии "Футбольные звезды Украины-2020".

Ранее "Шахтер" сенсационно проиграл "Агробизнесу" в четвертьфинале Кубка Украины.

Примечательно, что из-за награды "Футбольные звезды Украины-2020" в Украине разгорелся скандал.

"Телеграф" напоминает, что Тайсон в 2010 году перебрался в Украину из бразильского "Интернасьонала" и присоединился к харьковскому "Металлисту", который может вернуться на футбольную карту Украины.