"Минай" в меньшинстве проиграл Ингульцу (видео)

В субботу, 13 марта, "Минай" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ингулец". Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В первом тайме случились все ключевые события матча. Во-первых, "Минай" остался в меньшинстве после удаления Даниила Карася. Во-вторых, в моменте со вторым "горчичником" Карася рефери назначил 11-метровый удар, который реализовал Младен Бартулович. Это взятие ворот стало единственным во встрече.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен в ближайшее время.

Этот результат оставил "Минай" (13 очков) на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (16 очков) - 11-й. В следующем туре команда из Закарпатья сыграет в гостях с "Мариуполем" (20.03.2021), а "Красно-желтые" примут "Александрию" (21.03.2021).

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