УПЛ: где и когда смотреть матчи 18 тура чемпионата Украины

В субботу, 13 марта, матчем "Минай" - "Ингулец" стартует 18-й тур чемпионата Украины сезона 2020/21. Лидеры национального первенства "Динамо" и "Шахтер" свои поединки сыграют в воскресенье. "Горнякам" будет противостоять "Десна", а киевлянам - "Заря". С расписанием матчей 18 тура УПЛ можно ознакомиться ниже:
Расписание матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу:
13 марта
14 марта
Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямая видеотрансляиця матча "Заря" - "Динамо" Киев будет доступна у нас на сайте.
Турнирная таблица УПЛ по итогам 17-го тура:
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Ранее "Телеграф" сообщал, что матч "Олимпик" - "Шахтер" завершился большим скандалом.