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УПЛ: где и когда смотреть матчи 18 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 18 тура чемпионата Украины
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В субботу, 13 марта, матчем "Минай" - "Ингулец" стартует 18-й тур чемпионата Украины сезона 2020/21. Лидеры национального первенства "Динамо" и "Шахтер" свои поединки сыграют в воскресенье. "Горнякам" будет противостоять "Десна", а киевлянам - "Заря". С расписанием матчей 18 тура УПЛ можно ознакомиться ниже:

Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)

Расписание матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу:

13 марта

  • 14:00 "Минай" - "Ингулец" - Футбол 2
  • 17:00 "Ворскла" - "Днепр-1" - Футбол 2
  • Перенесен "Львов" - "Рух" Львов

14 марта

  • 14:00 "Мариуполь" - "Колос" - Футбол 1
  • 17:00 "Заря" - "Динамо" Киев
  • 17:00 "Шахтер" Донецк - "Десна" - Футбол 1
  • 19:30 "Александрия" - "Олимпик" Донецк - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямая видеотрансляиця матча "Заря" - "Динамо" Киев будет доступна у нас на сайте.

Турнирная таблица УПЛ по итогам 17-го тура:

 
 
 
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Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч "Олимпик" - "Шахтер" завершился большим скандалом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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