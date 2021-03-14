В России футболисты жестоко избили соперника из-за симуляции (видео)

В Москве жестоко избили футболиста юношеской команды "Локомотив" Максима Шпанцева. Об этом сообщает championat.

По информации источника, по окончании матча ЮФЛ-2 "Локомотив" - "Чертаново", что состоялся в субботу, 13 марта, в подтрибунном помещении "Сапсан Арены" произошла драка. Как уточнили в полиции, к Шпанцеву подошли игроки "Чертаново", которые требовали объяснится за симуляцию в игре. В итоге перепалка переросла в драку - несколько человек избили Максима, у которого диагностировали сотрясение мозга, ушибы и перелом носа.

Видео из камер наблюдений подтрибунных помещений доступно в сети:

Вчера появились сообщения о том, что Футболисты «Чертаново» избили 16-летнего игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ. А вот видео момента драки, оказавшееся в нашем распоряжении pic.twitter.com/4pvekGHvxx — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

А вот видео с другой камеры. pic.twitter.com/YvTyvGQfhy — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

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