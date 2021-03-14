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В России футболисты жестоко избили соперника из-за симуляции (видео)

В России футболисты жестоко избили соперника из-за симуляции (видео)
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fclm_school

В Москве жестоко избили футболиста юношеской команды "Локомотив" Максима Шпанцева. Об этом сообщает championat.

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По информации источника, по окончании матча  ЮФЛ-2 "Локомотив" - "Чертаново", что состоялся в субботу, 13 марта, в подтрибунном помещении "Сапсан Арены" произошла драка. Как уточнили в полиции, к Шпанцеву подошли игроки "Чертаново", которые требовали объяснится за симуляцию в игре. В итоге перепалка переросла в драку - несколько человек избили Максима, у которого диагностировали сотрясение мозга, ушибы и перелом носа.

Видео из камер наблюдений подтрибунных помещений доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России 10-летний хоккеисты устроили побоище на ледовой площадке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 219

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Москва, Россия, Драка, Футбол.
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