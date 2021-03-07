В России 10-летние хоккеисты устроили драку "стенка на стенку" (видео)

В России во время хоккейного матча на первенстве Оренбургской области среди детских команд произошла массовая драка.

Хоккеисты ХК "Южный Урал" и "Сарматы" 2011 года рождения что-то не поделили на хоккейной площадке в поселке Пригородный, что вылилось в массовую драку на льду. Ролик был выложен в есть одним из родителей, ставшим свидетелем происшествия. На кадрах видно, что в драке приняли участие практически все дети-игроки, включая вратарей. Под удары 10-летних спортсменов попадали даже лежачие соперники. В итоге драку удалось разнять усилиями тренеров и судьи.

Видео инцидента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке российских хоккеистов.