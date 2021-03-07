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В России 10-летние хоккеисты устроили драку "стенка на стенку" (видео)

В России 10-летние хоккеисты устроили драку "стенка на стенку" (видео)
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В России во время хоккейного матча на первенстве Оренбургской области среди детских команд произошла массовая драка.

Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)

Хоккеисты ХК "Южный Урал" и "Сарматы" 2011 года рождения что-то не поделили на хоккейной площадке в поселке Пригородный, что вылилось в массовую драку на льду. Ролик был выложен в есть одним из родителей, ставшим свидетелем происшествия. На кадрах видно, что в драке приняли участие практически все дети-игроки, включая вратарей. Под удары 10-летних спортсменов попадали даже лежачие соперники. В итоге драку удалось разнять усилиями тренеров и судьи. 

Видео инцидента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке российских хоккеистов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 750

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Драка, Хоккей.
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