Российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника (видео)

Во время матча хоккейного турнира в Сочи случился неприятный инцидент.
Российский хоккеист ХК АppolonOff Александр Дзызарь стал жертвой избиения прямо на льду площадки. Во время игры два хоккеиста ХК "Большой" Дмитрий Анфиногенов и Никита Волков внезапно напали на Александра. Первый бил Дзызаря по голове клюшкой пока та не сломалась, а второй напал сзади на уже истекающего кровью соперника и принялся добивать его.
Видео инцидента доступно в сети:
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В результате у пострадавшего было зафиксировано черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Добавим, что это не первый подобный инцидент в России. Ранее хоккеист из РФ избивал уже потерявшего сознание соперника.