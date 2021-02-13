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Российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника (видео)

Российский хоккеист сломал клюшку о голову соперника (видео)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм hc_appolonoff

Во время матча хоккейного турнира в Сочи случился неприятный инцидент.

Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)

Российский хоккеист ХК АppolonOff  Александр Дзызарь стал жертвой избиения прямо на льду площадки. Во время игры два хоккеиста ХК "Большой" Дмитрий Анфиногенов и Никита Волков внезапно напали на Александра. Первый бил Дзызаря по голове клюшкой пока та не сломалась, а второй напал сзади на уже истекающего кровью соперника и принялся добивать его.

Видео инцидента доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от hc AppolonOffСОЧИ (@hc_appolonoff)

В результате у пострадавшего было зафиксировано черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Добавим, что это не первый подобный инцидент в России. Ранее хоккеист из РФ избивал уже потерявшего сознание соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 418

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Россия, Драка, Хоккей.
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