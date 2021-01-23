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Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)

Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Хоккей - жесткая игра и драки в этом видео спорта не редкость, однако то, что произошло в российской молодежной хоккейной лиге выходит за все рамки. В поединке Кузнецких Медведей с Омскими Ястребами (1:4) завязалась драка между хоккеистами, которая едва не привела к трагедии.

Куча мала: массовая драка в украинском хоккее (видео)

За шесть минут до конца основного времени защитник омичей Тимофей Давыдов вцепился в драку с нападающим соперников Демидом Паничкиным. После обменов ударами хоккеисты рухнули на лед, а Паничкин потерял сознание. Однако это не остановило Давыдова, который в порыве ярости еще раз ударил оппонента головой об лед. Судьи остановили избиение и тут же вызвали медиков на площадку. К слову, Тимофей был удален до конца поединка.

Видео драки хоккеистов в России:

Омская скорая помощь оперативно отвезла пострадавшего в больницу, где он пришел в себя. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и отправили на дальнейшие обследования.

Позднее Давыдов извинился за свое поведение, однако оправдал драку тем, что защищал собственного вратаря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российский хоккеист ударил рефери клюшкой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,958

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Россия, Драка, Хоккей.
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