Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)

Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)

Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В чемпионате Румынии по хоккею случился неприятный инцидент.

Куча мала: массовая драка в украинском хоккее (видео)

В матче Чиксереда - Георгени защитник первых россиянин Денис Куляш в одном из эпизодов встречи ударил лайнсмена клюшкой. Тот с ходу удалил игрока, однако 37-летний хоккеист и не думал отправляться в штрафной бокс. В итоге во время перепалки с арбитром россиянин замахнулся на судью клюшкой. Видео инцидента разобрала Федерация хоккея Румынии, которая дисквалифицировала Дениса на шесть матчей.

Видео неподобающего поведения Дениса Куляша в матче Чиксереда - Георгени:

Ранее "Телеграф" рассказывал о вратаре сборной России, который оконфузился на молодежном чемпионате мира, теряя клюшку в самый неподходящий момент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Денис Куляш.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
02 Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
03 Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины
04 Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
05 Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь