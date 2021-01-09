Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)

В чемпионате Румынии по хоккею случился неприятный инцидент.

В матче Чиксереда - Георгени защитник первых россиянин Денис Куляш в одном из эпизодов встречи ударил лайнсмена клюшкой. Тот с ходу удалил игрока, однако 37-летний хоккеист и не думал отправляться в штрафной бокс. В итоге во время перепалки с арбитром россиянин замахнулся на судью клюшкой. Видео инцидента разобрала Федерация хоккея Румынии, которая дисквалифицировала Дениса на шесть матчей.

Видео неподобающего поведения Дениса Куляша в матче Чиксереда - Георгени:

Ранее "Телеграф" рассказывал о вратаре сборной России, который оконфузился на молодежном чемпионате мира, теряя клюшку в самый неподходящий момент.