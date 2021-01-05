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Вратарь сборной России установил антирекорд по потерянным клюшкам на Чемпионате мира (видео)

Вратарь сборной России установил антирекорд по потерянным клюшкам на Чемпионате мира (видео)
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ___askar_____

Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров в полуфинале чемпионата мира против команды Канады четыре раза терял клюшку, что в итоге приводило к нелепым голам.

Самым обидным пропущенным голом от Кленовых Листьев для Аскарова стала четвертая шайба от Брейдена Шнайдера. Ярослав, вновь потерявший клюшку, в данном моменте смотрелся весьма обреченно:

Журналисты посчитали, что всего на МЧМ-2021 Аскаров 15 раз терял клюшку, а четырежды свои клюшки отдавали молодому стражу ворот собственные защитники. Примечательно, что данная ситуация с вратарем сборной РФ случалась в каждой игре, а в матче с американцами - целых шесть раз.

К слову, ночью 6 января (время киевское) Ярослав "может улучшить" свой антирекорд, ведь России предстоит сыграть поединок за третьем место с Финляндией.

В сети высмеяли незадачливого вратаря массой мемов, а в twitter даже появился шутливый аккаунт "Клюшка Аскарова"

Вратарю предлагают даже завести собаку, чтобы та приносила ему клюшки:

Телеграф напоминает, что полуфинальный матч Канада - Россия на МЧМ-2021 завершился со счетом 5:0.

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Все по теме:

Хоккей, МЧМ-2021 по хоккею, Ярослав Аскаров.

Автор:

Телеграф
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