Страдал от мучительной болезни: умер легендарный осел из "Шрека"

Ослику Перри было 30 лет

В Калифорнии умер ослик Перри, ставший прототипом для создания знаменитого персонажа в мультфильме "Шрек". Ему было 30 лет.

О смерти животного сообщили в организации Barron Park Donkey Project, которая заботилась о нем на протяжении многих лет. "С горечью сообщаем, что наш любимый осел из района Бэррон-Парк Перри умер в возрасте 30 лет. Он был любимым членом нашего общества. Мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его смерти", — пишут в соцсетях.

Ослик Перри стал обитателем Barron Park в 1997 году и вдохновил создателей знаменитого персонажа из мультфильмов о Шреке. В 1999 году аниматоры, работавшие над популярным проектом, приехали в парк, чтобы понаблюдать за Перри. Для своей работы они изучали движения и походку животного. В мультфильме Осла озвучивал актер Эдди Мерфи.

Ослик Перри

Перри был одним из трех ослов, пасущихся на лугу у ручья рядом со Стэнфордским исследовательским парком. Он стал символом города Пало-Альто, и в прошлом году городской совет выделил 10 000 долларов на покрытие его медицинских расходов.

Одна из дрессировщиц парка рассказала, что ослик Перри в последнее время тяжело болел. У него был диагностирован ламинит — заболевание копыт, вызывающее сильные боли. Его пришлось усыпить.

Перри стал прототипом персонажа - Осла из "Шрека"

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