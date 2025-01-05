Страждав від болісної хвороби: помер легендарний осел із "Шрека"

Ослику Перрі було 30 років

У Каліфорнії помер ослик Перрі, який став прототипом для створення знаменитого персонажа у мультфільмі "Шрек". Йому було 30 років.

Про смерть тварини повідомили в організації Barron Park Donkey Project, яка дбала про неї протягом багатьох років. "З гіркотою повідомляємо, що наш улюблений осел з району Беррон-Парк Перрі помер у віці 30 років. Він був улюбленим членом нашого товариства. Ми знаємо, як багато людей журитимуться з приводу його смерті", — пишуть у соцмережах.

Ослик Перрі став мешканцем Barron Park у 1997 році та надихнув творців знаменитого персонажа з мультфільмів про Шрека. 1999 року аніматори, які працювали над популярним проєктом, приїхали до парку, щоб спостерігати за Перрі. Для своєї роботи вони вивчали рухи та ходу тварини. У мультфільмі Осла озвучував актор Едді Мерфі.

Ослик Перрі

Перрі був одним із трьох ослів, що паслися на лузі біля струмка поряд зі Стенфордським дослідницьким парком. Він став символом міста Пало-Альто, і торік міська рада виділила 10 000 доларів на покриття його медичних витрат.

Одна з дресирувальниць парку розповіла, що ослик Перрі останнім часом тяжко хворів. У нього був діагностований ламініт – захворювання копит, що викликає сильні болі. Його довелося приспати.

Перрі став прототипом персонажу — Осла зі "Шрека"

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