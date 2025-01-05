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Страждав від болісної хвороби: помер легендарний осел із "Шрека"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ослик Перрі жив у Каліфорнії Новина оновлена 05 січня 2025, 11:39
Ослик Перрі жив у Каліфорнії. Фото Кадр з фільму

Ослику Перрі було 30 років

У Каліфорнії помер ослик Перрі, який став прототипом для створення знаменитого персонажа у мультфільмі "Шрек". Йому було 30 років.

Про смерть тварини повідомили в організації Barron Park Donkey Project, яка дбала про неї протягом багатьох років. "З гіркотою повідомляємо, що наш улюблений осел з району Беррон-Парк Перрі помер у віці 30 років. Він був улюбленим членом нашого товариства. Ми знаємо, як багато людей журитимуться з приводу його смерті", — пишуть у соцмережах.

Ослик Перрі став мешканцем Barron Park у 1997 році та надихнув творців знаменитого персонажа з мультфільмів про Шрека. 1999 року аніматори, які працювали над популярним проєктом, приїхали до парку, щоб спостерігати за Перрі. Для своєї роботи вони вивчали рухи та ходу тварини. У мультфільмі Осла озвучував актор Едді Мерфі.

Ослик Перрі осел із шрека
Ослик Перрі

Перрі був одним із трьох ослів, що паслися на лузі біля струмка поряд зі Стенфордським дослідницьким парком. Він став символом міста Пало-Альто, і торік міська рада виділила 10 000 доларів на покриття його медичних витрат.

Одна з дресирувальниць парку розповіла, що ослик Перрі останнім часом тяжко хворів. У нього був діагностований ламініт – захворювання копит, що викликає сильні болі. Його довелося приспати.

Ослик Перрі осел із шрека
Перрі став прототипом персонажу — Осла зі "Шрека"

Раніше повідомлялося, що у супермаркеті Дніпра помітили цікавого гостя. "Телеграф" виклав відео з голубом, який "помітив" товар.

Теги:
#Віслюк #Шрек