Канада уничтожила Россию в полуфинале Чемпионата мира по хоккею: видео погрома

Во вторник, 5 января (время киевское), состоялся первый полуфинальный матч на Молодежном чемпионате мира по хоккею Канада - Россия. Встреча, проходившая в Эдмонтоне (Канада), завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Кленовые Листья катком прошлись по сопернику, забив за три периода 5 безответных шайб. За канадцев голами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Таким образом, Канада на домашнем МЧМ пробилась в финал турнира, где сыграет с командой США, которая с разницей в одну шайбу переиграла сборную Финляндии (4:3). Решающий матч и встреча за третье место запланированы на 6 января.

Видеообзор матча Канада - Россия:

Видеообзор матча США - Финляндия:

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