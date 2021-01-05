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Канада уничтожила Россию в полуфинале Чемпионата мира по хоккею: видео погрома

Канада уничтожила Россию в полуфинале Чемпионата мира по хоккею: видео погрома
10:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер HC_WJC

Во вторник, 5 января (время киевское), состоялся первый полуфинальный матч на Молодежном чемпионате мира по хоккею Канада - Россия. Встреча, проходившая в Эдмонтоне (Канада), завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

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Кленовые Листья катком прошлись по сопернику, забив за три периода 5 безответных шайб. За канадцев голами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс. Таким образом, Канада на домашнем МЧМ пробилась в финал турнира, где сыграет с командой США, которая с разницей в одну шайбу переиграла сборную Финляндии (4:3). Решающий матч и встреча за третье место запланированы на 6 января.

Видеообзор матча Канада - Россия:

Видеообзор матча США - Финляндия:

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовой драке в украинском хоккее.

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Хоккей, МЧМ-2021 по хоккею.

Автор:

Телеграф
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