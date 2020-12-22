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Куча мала: массовая драка в украинском хоккее (видео)

Куча мала: массовая драка в украинском хоккее (видео)
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

В Киевском дерби в матче 19-го тура чемпионата Украины по хоккею игроки Ледяных Волков и Сокола устроили массовое побоище.

При счете 3:4 в пользу гостей за 6 минут до конца игры зрители наблюдали массовую драку с участием семи хоккеистов. К слову, рефери сразу же попытался остановить агрессию, но остановить спортсменов не сумел. В итоге арбитр своим телом прикрыл пострадавшего больше всего хоккеиста. 

Видео побоища доступно на Youtube-канале УХЛ:

Отметим, поединок прошел в Броварах и завершился со счетом 3:6 в пользу Сокола. 

Турнирное положение команд:

Это не в первый раз хоккеисты Ледяных Волков и Сокола выясняют отношения на кулаках. В ноябре в первом своем очном матче в истории подрались двое спортсменов.

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Все по теме:

Драка, Хоккей, ХК Сокол, ХК Ледяные Волки.

Автор:

Телеграф
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