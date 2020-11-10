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В украинском хоккее произошла мощная драка (видео)

В украинском хоккее произошла мощная драка (видео)
10:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УХЛ

В понедельник, 9 ноября, Ледяные Волки принимали Сокол в рамках матча 6-го тура чемпионата Украины по хоккею 2020/21. Это была первая встреча киевских команд между собой.

При счете 3:3 на 51-й минуте поединка на ледовой арене случилось побоище. После жесткого силового приема со стороны игрока Сокола Панченко на него с кулаками бросился хоккеист Волков Фроленко, решивший заступиться за своего одноклубника. Мощная драка завершилась так же быстро как и началась, хотя Фроленко еще раз попытался вырубить оппонента. 

Видео драки:

Отметим, первое Дерби Киева завершилось победой Сокола в овертайме со счетом 5:4.

Видеообзор матча:

Ранее Телеграф сообщал, что у Беларуси из-за ситуации в стране могут отобрать Чемпионат мира по хоккею

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Все по теме:

Хоккей, ХК Сокол, УХЛ, ХК Ледяные Волки.

Автор:

Телеграф
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