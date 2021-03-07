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Российский боксер напал на своего секунданта во время боя (видео)

Российский боксер напал на своего секунданта во время боя (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Российский боксер Аджмал Зариф ударил своего секунданта во время боя на шоу "Бойцовский клуб РЕН ТВ".

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В одном из эпизодов поединка против Сервера Эмурлаева Зариф оказался в тяжелом положении. Оппонент избивал его, а он даже и не думал контр-атаковать. Секундант Аджмала тут же бросил полотенце в ринг и признал поражение своего бойца. Однако сам Зариф не согласился с таким решением своего представителя и в ходе перепалки с тренером ударил того кулаком в голову.

Видео инцидента во время боя Аджмал Зариф - Сервер Эмурлаев:

Отметим, в итоге судья принял решение засчитать победу Эмурлаеву техническим нокаутом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Драка, Бокс.
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